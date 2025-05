L'avenir de Fred Vanderbiest à Malines bientôt tranché : la direction aurait déjà fait son choix

La saison touche à sa fin et Malines semble proche de trancher concernant son futur entraîneur principal. Tout indique de plus en plus que Fred Vanderbiest obtiendra la confiance du club pour entamer la prochaine saison en tant que T1.

Lorsque Fred Vanderbiest a pris les rênes de Malines en mars, après le licenciement de Besnik Hasi, le club semblait en grande difficulté sportive. Cependant, avec deux victoires consécutives, il a réussi à inverser la tendance et à éviter les play-downs. L'impact immédiat qu'il a eu sur l'équipe et le calme qu'il a apporté dans le vestiaire ont impressionné tant la direction sportive que les joueurs. Initialement, la direction se tournait encore vers des candidats externes tels que Jonas De Roeck et Rik De Mil pour le remplacer la saison prochaine. Cependant, cette option semble désormais écartée, surtout depuis que Vanderbiest a exprimé son souhait de devenir l'entraîneur principal des Malinwa sur le long terme. Fred Vanderbiest bien parti pour rester sur le banc de Malines Il possède déjà une expérience en tant qu'entraîneur principal, ayant dirigé des clubs tels que l'Antwerp, le Lierse et Ostende. Il connaît parfaitement la compétition belge, mais plus important encore, il est familier avec l'environnement de la maison derrière les casernes. La candidature de Vanderbiest a récemment reçu un soutien important. Philippe Van Esch, le grand patron du club, aurait déjà donné son accord, selon le Nieuwsblad, tout comme l'actionnaire principal néerlandais. Cela permet de concentrer les efforts en coulisses sur un avenir avec Vanderbiest comme entraîneur principal. A Malines, l'accent est maintenant mis sur le recrutement du staff technique autour de Vanderbiest. Gunther Van Handenhoven est déjà en place, mais des assistants supplémentaires sont recherchés. À suivre...