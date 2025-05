Il était mis de côté et peut-être sur le départ, mais tout a changé pour le héros surprise du Club de Bruges

Le Club de Bruges dispose encore de deux matchs pour dépasser l'Union Saint-Gilloise au classement et décrocher un nouveau titre national. Le week-end dernier contre Genk, Hugo Vetlesen a endossé le rôle de héros surprise. Reste à voir ce qu'il pourra encore apporter dans le sprint final.

Arrivé en juillet 2023 en provenance de Bodø/Glimt pour près de huit millions d’euros, Hugo Vetlesen portait un prix élevé pour un milieu de terrain norvégien de 25 ans.

La saison dernière, il avait disputé pas moins de 56 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant sept buts et délivrant autant de passes décisives. Le médian avait fait très forte impression, mais cette année, le rendement a été moins bon.

Il a participé à 39 rencontres, mais avec seulement 1 634 minutes de jeu, souvent en tant que remplaçant. Ses statistiques sont restées longtemps décevantes.

Durant les Champions Play-offs, il n’est même pas monté au jeu à plusieurs reprises. Mais il semble aujourd’hui retrouver des couleurs : titulaire contre La Gantoise et Genk, il a directement pesé dans le jeu avec un but et deux assists en 180 minutes.

Toujours sous contrat pour deux saisons, Vetlesen pourrait finalement rester. Selon Het Nieuwsblad, un transfert cet hiver avait déjà été écarté, et sa récente forme pourrait convaincre le club de le conserver l’an prochain. Un beau changement de cap pour le Norvégien, qui va essayer de rabattre les cartes pendant l'été.