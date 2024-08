L'arrivée d'un nouveau renfort offensif à Anderlecht dépend aussi de la vente de ce joueur clé, pour qui les Mauves demandent le prix fort

Le début de la saison a clairement montré qu'Anderlecht a encore besoin de renforts offensifs. Sur le plan organisationnel, ce n'est certainement pas mauvais, mais devant, les Mauves ont du mal à faire la différence.

Jesper Fredberg nous a déjà informés, après la saison dernière, qu'il voulait avoir plus de profils créatifs dans l'équipe. Cette conclusion a été tirée après les Champions Play-Offs, où Anderlecht avait du mal à garder le ballon et où la panique s'installait parfois sur le terrain.

Fredberg souhaite ajouter à son milieu de terrain un joueur expérimenté et créatif. De plus, il veut aussi un ailier supplémentaire capable de passer un homme, un profil semblable à celui de Francis Amuzu. Deux types de joueurs qui ne se trouvent pas facilement.

Le Sporting a reçu 20 millions d'euros pour Zeno Debast, mais le CEO Sports ne souhaite pas dépenser tout cet argent dans le mercato. C'est donc ailleurs qu'il doit trouver des fonds.

Alexis Flips mis en vente, Anders Dreyer ne partira qu'à prix fort

Il est d'ailleurs probable qu'Alexis Flips soit vendu (avec une perte). Mais la plus grosse recette pourrait provenir d'Anders Dreyer, qui a inscrit 19 buts la saison dernière et que Fredberg ne veut pas le laisser partir pour moins de 10 millions. Un montant fixé par le Danois, et dont il a besoin pour, par exemple, pouvoir payer Christian Eriksen.

Une autre option est de se séparer de Francis Amuzu, mais il est le seul à avoir cette vitesse pure dans l'équipe et c'est ce profil que recherche Anderlecht. Une vente de "Ciske" n'est donc pas si probable, mais Jesper Fredberg va devoir trouver un moyen d'augmenter son budget. Car le RSCA ne prendra plus de risques sur le plan financier.