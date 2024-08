Après les événements à Sclessin, le Club de Bruges publie un communiqué clair

Alors que le groupe d'ultras du FC Bruges North Fanatics a annoncé sa dissolution, le Club a publié un communiqué pour faire le point. Il a rappelé que les 42 supporters s'étant rendus responsables de gestes déplacés à Sclessin avaient été interdits de stade.

Après qu'un grand nombre de leurs membres se soit rendu coupable d'un geste associé à l'extrême droite lors du déplacement du Club de Bruges à Sclessin, le groupe de supporters North Fanatics 2013 avait annoncé sa dissolution via un communiqué.

Les North Fanatics estimaient en effet que leurs "valeurs et normes ne sont plus en adéquation avec celles du Club, indépendamment des événements de dimanche dernier", après un meeting avec la direction du Club de Bruges.

Le FC Bruges a désormais publié un communiqué donnant sa version des faits. "Après 42 supporters aient été exclus proactivement des matchs à domicile du Club, des représentants du Club de Bruges et du collectif de supporters North Fanatics se sont rencontrés vendredi dernier".

"Lors de cette réunion, le Club a insisté sur le fait que le racisme et la xénophobie n'avaient pas leur place dans la famille Blauw & Zwart, que les supporters impliqués avaient endommagé l'image du Club au niveau national et international, et que le Club considèrera comme responsable de ces dommages tout collectif qui autorise ou encourage ce type de comportements en son sein".

"Au surplus, il a aussi été communiqué que tout supporter ou groupe souhaitant être actif ou contribuer à l'ambiance si chère au Club recevra tout soutien et coopération. Après cela, les North Fanatics ont communiqué ce dimanche qu'ils cessaient d'exister en tant que groupe".

Le Club de Bruges précise qu'il ne ciblait pas un groupe spécifique mais bien 42 individus sur pure base de l'identification faite à Sclessin, et que des poursuites judiciaires seront lancées à leur encontre. "La décision d'exclure ces 42 supporters étaient la seule correcte", estime le Club. "Une opinion partagée par une vaste majorité de supporters".