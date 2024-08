Catastrophe pour Benito Raman ? L'ancien d'Anderlecht et du Standard pourrait voir son transfert être bloqué !

Récemment, nous vous expliquions que Benito Raman était en partance de Samsunspor. L'attaquant ne voudrait plus jouer en Turquie (lire ICI).

Pour le relancer, se présente alors la solution du Fortuna Dusseldorf, son ancien club, où il a évolué de 2017 à 2019 après son départ du Standard.

L'attaquant ne se plairait pas en Turquie et aurait envie de passer plus de temps avec sa famille. La semaine dernière, afin de forcer son transfert, Raman ne s'était pas présenté au camp d'entraînement.

Cela semblait pourtant bien parti, car le journal allemand Bild explquait que Raman allait bel et bien s'engager avec Dusseldorf. "C'est une très bonne décision du club. S'il parvient à retrouver ses qualités, il sera un très bon renfort. Raman peut le remplacer et devenir le nouveau chouchou du public", avait même déclaré l'ancien entraîneur de Dusseldorf, Freidhelm Funkel.

Cependant, comme l'explique le journaliste belge en transferts Sacha Tavolieri, Samsunspor ne serait pas du tout coopératif et camperait sur ses positions. Ce qui pourrait donc amener à un blocage du transfert...

🇧🇪🚨 Benito Raman wants to leave #Samsunspor ! Belgian striker isn't happy in Turkey anymore and misses his family.



🇹🇷 Turkish club remains extremely firm on its positions, wants €500K & doesn't negotiate & cooperate at all.



🇩🇪 Fortuna Düsseldorf ready to welcome Raman for a… pic.twitter.com/voOzx0pvZk