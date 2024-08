Le nouveau plan fou de l'Arabie Saoudite pour attirer... Vinicius Junior

Vinicius Junior est l'une des plus grandes stars du football mondial, l'un des visages du Real Madrid et peut-être même le futur Ballon d'Or. Pourrait-il cependant rejoindre... l'Arabie Saoudite ?

Impossible n'est pas saoudien, on le sait. La Saudi Pro League a déjà soulevé des montagnes ces dernières années, attirant d'innombrables stars parmi lesquelles des joueurs vieillissants, certes (Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Ivan Rakitic, Ngolo Kanté...) mais aussi des stars dans la fleur de l'âge (Neymar, Marcelo Brozovic, Sadio Mané, Riyad Mahrez, Yannick Carrasco, Koen Casteels, Alex Telles, Aleksandar Mitrovic...).

Il leur manque peut-être encore un coup retentissant : amener un joueur considéré comme le meilleur du monde ou l'un des meilleurs du monde au moment même de sa signature. Neymar était ce qui s'en rapprochait le plus, mais le Brésilien était dans un état physique inquiétant.

Vinicius Junior en Arabie Saoudite ?

Ce maître achat, cela pourrait être son compatriote Vinicius Junior (24 ans). AS a consacré tout un article ce mercredi à expliquer le projet de l'Arabie Saoudite pour l'attaquant brésilien.

Une offre absolument mirobolante, la plus importante de l'histoire du football, aurait en effet été formulée par le PIF (le fonds d'investissement saoudien) à Vinicius et au Real Madrid. Le Brésilien est heureux à Madrid, mais l'objectif est de faire réfléchir le club comme le joueur.

On parle en effet d'une offre... d'un MILLIARD d'euros - vous avez bien lu. Plus précisément un contrat de 5 saisons à hauteur de 200 millions d'euros annuels. On ignore même quel club serait concerné, car l'offre émane de l'Arabie Saoudite elle-même, avec pour objectif de faire de Vinicius Junior l'ambassadeur de la Coupe du Monde 2034 qui devrait se tenir en Arabie.

Plus cher que Neymar

Le Real Madrid a placé une clause libératoire d'un milliard d'euros sur Vinicius Junior, même si une telle clause est plus symbolique - comprendre : elle est là pour signaler que le joueur n'est pas à vendre - qu'autre chose. Le PIF serait cependant prêt à verser beaucoup plus que les 222 millions d'euros versés pour Neymar au PSG.

L'Arabie Saoudite, on le sait, a des revenus virtuellement illimités. Le seul obstacle sera la volonté du joueur et du club. "Vini" n'est sous contrat "que" jusqu'en 2027 au Real Madrid ; AS explique que de cette façon, le joueur peut renégocier régulièrement ses contrats, et cela devrait être le cas dès 2025. D'ici là, l'Arabie Saoudite aura planté sa graine, à la fois dans la tête de Vinicius Junior et de Florentino Perez. Un départ cet été est exclu, mais dans un an ? Tout est possible... et d'ici là, le Brésilien sera peut-être Ballon d'Or en titre.