Véritable coup dur pour un Diable Rouge : il devrait manquer la fin de la saison de son équipe

Mauvaise nouvelle concernant Youri Tielemans : le Diable Rouge souffre d'une blessure musculaire. Le New York Times rapporte qu'il devrait manquer les trois prochaines rencontres d'Aston Villa en Premier League.

Le milieu belge devrait être absent pour les matchs face à Bournemouth, Tottenham et Manchester United. Un véritable coup dur pour le joueur belge qui n'avait encore manqué aucune rencontre dans le championnat anglais cette saison.

En ce qui concerne l'équipe nationale, il est difficile de savoir avec certitude s'il sera présent pour le prochain rassemblement. Les Diables Rouges affronteront la Macédoine du Nord le 6 juin en déplacement avant de recevoir le Pays de Galles trois jours plus tard au Stade Roi Baudouin.

Les joueurs belges ne sont décidément pas épargnés par les blessures ces derniers temps. Ce jeudi, Timothy Castagne a annoncé qu'il devait mettre un terme à sa saison en raison d'une opération à la cheville.

