Marcus Rashford vers un départ de l'Angleterre pour rejoindre un géant européen ?

Marcus Rashford serait entré en négociations pour rejoindre le FC Barcelone cet été. Son agent, Pini Zahavi, pourrait avoir une grande influence dans le dossier.

Actuellement en prêt du côté d'Aston Villa, Marcus Rashford pourrait quitter son pays natal pour rejoindre l'Espagne. Celui qui a récemment changé d'agent pourrait atterrir à Barcelone.

C'est ce que rapporte le Mundo Deportivo ce jeudi matin. Actuellement en prêt, l'attaquant ne semble plus avoir d'avenir à Manchester United et on ignore encore à l'heure actuelle si les Villains voudront activer l'option d'achat.

Le joueur et le club auraient déjà entamé des négociations. Le natif de Wythenshawe est donc clair : il veut rejoindre la Catalogne lors du prochain mercato estival.

Encore un prêt ?

Un nouveau prêt est pour le moment évoqué. Cette option serait la plus simple. Le joueur serait même prêt à revoir son salaire à la baisse pour rejoindre le FC Barcelone.

L'agent de l'actuel joueur d'Aston Villa entretient de bonnes relations avec le président du Barça. C'est un détail qui pourrait donc s'avérer crucial. Et si finalement il devait plutôt s'agir d'une vente, l'ailier gauche est estimé à 50 millions d'euros selon Transfermarkt.