Nouveau problème pour Wouter Vrancken ? Un jeune prodige veut quitter La Gantoise...qui s'y oppose fermement !

Les choses ne tournent pas encore bien à La Gantoise. L'année précédente, de nombreux piliers de l'équipe (Tissoudali, De Sart, Fofana, Cuypers...) ont quitté le club et ils n'ont pas tous été remplacés. Il pourrait encore y avoir du mouvement prochainement.

Samoise, Hong, Hjulsager, ils n'ont tous plus qu'un an de contrat et pourraient donc partir s'il n'y a pas d'accord trouvé ou si La Gantoise n'a plus besoin d'eux. Bien que ce dernier cas soit peu probable, car l'effectif de Wouter Vrancken n'est pas très large.

Il y a surtout un problème en attaque. À part Andri Gudjohnsen, il n'a en fait que le jeune de 19 ans Matias Fernandez-Pardo comme atout offensif. Contre Charleroi, il était titulaire, mais en tant qu'ailier gauche.

Cependant, Fernandez-Pardo est courtisé et le jeune a très envie de partir. Southampton insiste et il y a déjà eu une offre de 10 millions de la part de Lazio. Mais La Gantoise ne veut pas le laisser partir.

Garder un joueur contre son gré, c'est une opération assez risquée. La Gantoise l'a fait plusieurs fois et cela ne s'est jamais vraiment bien terminé. Arnar Vidarsson devra donc se montrer créatif dans les semaines à venir.

Le nouveau directeur sportif doit constituer un noyau compétitif d'ici début septembre... avec un budget limité. Et que va-t-il faire de Fernandez-Pardo ? Celui-ci veut jouer dans l'axe, mais dans le système de Vrancken, il n'y a pas de place pour lui. Un départ vers l'étranger devient-il inévitable.