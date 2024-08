La nouvelle connexion belge déjà bien huilée : les Diables conduisent Aston Villa à la victoire, Amadou Onana homme du match selon les supporters (vidéos)

En voilà un qui a réussi ses débuts avec son nouveau club, et qui n'a pas tardé. Pour cette première journée de championnat, Amadou Onana était titulaire avec ses nouvelles couleurs d'Aston Villa, sur la pelouse de West-Ham. Et le Diable Rouge n'a pas manqué de se faire remarquer.

Après quatre minutes seulement, le joueur de 23 ans reprend un corner d'un certain Youri Tielemans pour mettre les Villains aux commandes.

Victoire finale d'Aston Villa, 1-2, grâce à un but de Jhon Duran à dix minutes du terme, après l'égalisation de Lucas Paqueta sur penalty. Une victoire que n'a pas manqué de célébrer Amadou Onana, élu homme du match par les supporters pour son tout premier match, et visiblement déjà bien adopté.

Amadou Onana was fantastic today. And he loved that win.#AVFC pic.twitter.com/Y47ild01cF