🎥 Comme contre le Monténégro : Axel Witsel totalement pris de vitesse par un ex-Brugeois

Match spectaculaire entre Villarreal et l'Atlético Madrid ce lundi, qui s'est terminé sur le score de 2-2. Plusieurs anciens de Pro League étaient à la fête : Alexander Sorloth (ex-La Gantoise) a marqué pour les Colchoneros, tandis qu'Arnaut Danjuma (ex-Bruges) a fait vivre un cauchemar à Axel Witsel.

Le Néerlandais a en effet complètement grillé Witsel sur une accélération, venant pourtant de très loin derrière, pour aller inscrire le premier but de ses couleurs. Une course qui rappelle presque celle de sa compatriote Femke Bol aux Jeux Olympiques.

Et qui, pour Axel Witsel, rappelle d'autres moins bons souvenirs. Lors de son retour en sélection, le Diable Rouge (132 caps) a en effet été pris de vitesse de la même façon face au Monténégro.

