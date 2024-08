Bientôt une nouvelle étape pour Arthur Vermeeren ? Le Diable Rouge se rapproche d'un club de Liga

Arthur Vermeeren s'était révélé sous les couleurs de l'Antwerp il y a deux saisons, devenant titulaire indiscutable et jouant un rôle crucial dans le doublé coupe - championnat.

6 mois plus tard, il signait à l'Atlético Madrid, club majeur en Espagne. Pour sa première demi-saison chez les Colchoneros, il n'a presque pas reçu de temps de jeu.

Ainsi, ce mercato estival est crucial dans le développement du jeune Diable Rouge. L'Atlético pense à le prêter afin qu'il emmagasine du temps de jeu ailleurs.

Comme l'expliquait le célèbre journaliste spécialisé en transferts Fabrizio Romano, trois clubs seraient dans la course : le Bayer Leverkusen, le RB Leipzig et l'Olympique de Marseille.

Une quatrième équipe se rapprocherait désormais de Vermeeren, renseigne le journaliste belge Sacha Tavolieri : le FC Valence. L'Atlético préférerait le prêter à une équipe de Liga.

🇧🇪 EXCL. Arthur Vermeeren could be loaned until the rest of the season to #ValenciaCF ! As told on Tuesday, #Atletico Madrid also wanted to loan Vermeeren to a #Liga club despite player side who was pushing for a move to #RBLeipzig…

⏳ Wait&See… #mercato #DiablesRouges pic.twitter.com/UhZCfQfVYp