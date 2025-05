Pas l'ADN du club ? La pique de Sébastien Pocognoli à Wouter Vandenhaute à l'issue de la victoire de l'Union

Le coach de l'Union, Sébastien Pocognoli, n'a pas pu s'empêcher de lancer une pique en direction du Sporting après la victoire 0-1 au Lotto Park. Il a réagi aux déclarations du président d'Anderlecht, Wouter Vandenhaute, qui a affirmé que les joueurs de l'Union ne possèdent pas l'ADN d'Anderlecht.

"Chaque club a son propre ADN, c'est vrai", a commencé Pocognoli. "Mais regardez Mac Allister : il se débrouille très bien chez nous, mais ne pourrait-il pas également convenir à Anderlecht ? Wasilewski a également fait une belle carrière ici, n'est-ce pas ?", s'est-il interrogé à l'issue du derby.

Le coach des voisins bruxellois a également rappelé qu'Union compte également d'anciens joueurs d'Anderlecht. "Nous avons Sadiki et Aït El Hadj. Anouar fait maintenant des tacles ici - quelque chose qu'il n'a jamais appris à Anderlecht."

Poco peut parfois se montrer dur avec son groupe mais constate un vrai changement chez Ait El Hadj : "Il ose enfin aller dans les duels ici", a souligné Pocognoli, "cela lui manquait ailleurs."

Il faut de tout dans une équipe

Anderlecht pourrait bien utiliser quelques joueurs avec la mentalité et la détermination de Christian Burgess et Kevin Mac Allister. Mais dans l'interview donnée par Wouter Vandenhaute, celui-ci a souligné que le club ne voulait pas suivre cette voie.

La réalité du terrain est forcément nuancée. Avec Besnik Hasi, Anderlecht a un entraîneur qui aime bien avoir quelques 'casse-pieds' dans son équipe. Presque tous les coachs savent qu'ils sont importants pour sortir l'adversaire de sa routine et répondre au combat engagé par l'adversaire, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle David Hubert a cédé sa place à un coach plus dur. Quoiqu'il en soit, la comparaison avec Wasilewski doit tenir compte du fait que le Polonais était entouré de joueurs à l'aise pour relancer et dans un schéma de sortie de balle clair. Tout ce qui manque au Sporting à l'heure actuelle.