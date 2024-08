Ivan Leko est irrité par le départ de Nathan Ngoy, au Standard : "On perd notre meilleur défenseur central"

Ivan Leko n'apprécie pas le départ plus que probable de Nathan Ngoy vers Luton Town. Le secteur défensif du Standard se retrouve sacrément décimé, d'autant que Doumbia et Bolingoli sont blessés et qu'Henry Lawrence est suspendu pour recevoir le Beerschot.

C'est un Ivan Leko plus tendu que d'habitude qui s'est présenté en conférence de presse, ce vendredi, deux jours avant la réception du Beerschot (18h30). Privé de ses deux latéraux sur le côté gauche pour affronter les Anversois, le Croate vient aussi d'apprendre que Nathan Ngoy est en passe de rejoindre Luton Town. Une très mauvaise nouvelle.

"On est plus faible que la semaine dernière. Bolingoli et Lawrence ne seront pas là et Nathan va partir. Je ne m'attendais pas à son départ, c'est notre meilleur défenseur central, individuellement. Celui avec le plus grand futur. C'est une surprise pour moi, mais c'est la vie. C'était une semaine difficile, mais on va continuer à travailler, à chercher des solutions au mercato. On a encore dix gros jours, il faudra être intelligent."

Mon équipe est moins forte que la semaine passée, c'est normal que je sois déçu"

"Doumbia et Bolingoli sont blessés, Lawrence ne sera pas là, on connaît la situation de Noubi et Ngoy va peut-être partir. Mon équipe n'est pas si bien que la semaine passée, c'est normal que je sois déçu. Chaque entraîneur espère signer des joueurs et avoir une équipe plus forte, on se retrouve avec cinq joueurs en moins, peut-être Bansé aussi. Ce que je retiens, c'est qu'on a fait de bonnes séances avec les joueurs qui sont là et on fera le maximum en tant que groupe."

Laurent Henkinet et Hakim Sahabo ont repris avec le groupe, Doumbia aussi

Ivan Leko a également donné des nouvelles des autres blessés du Standard, dont Hakim Sahabo et Laurent Henkinet. "Laurent s'entraîne avec nous depuis la première semaine de championnat. C'est bien d'avoir un gardien d'expérience dans le groupe. Hakim a repris avec le groupe également." Sahabo, comme Doumbia, sont toutefois encore trop courts pour faire partie du groupe.

C'est donc dans un contexte un petit peu plus délicat, et pas spécialement lié à la défaite de la semaine dernière à Courtrai, que le Standard devra renouer avec la victoire, dimanche, devant son public.