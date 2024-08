Comme le Qatar à Eupen il y a dix ans ? L'Arabie Saoudite veut faire d'une équipe de Pro League sa vitrine pour la Coupe du Monde 2034

Dernier de Pro League avec 11 buts encaissés, le Beerschot a encore du pain sur la planche s'il veut se maintenir en D1A. La solution arrive pour Dirk Kuyt : selon le journaliste du New York Times Tariq Panja, le prince Abdullah, propriétaire des Rats, a décidé d'envoyer les meilleurs jeunes joueurs d'Arabie Saoudite au Kiel en cette fin de mercato.

Il avait déjà été annoncé que deux Saoudiens allaient signer au Beerschot, mais Faisal Al-Ghamdi et Marwan Al-Sahafi ont finalement rejoint Al-Ittihad, l'équipe où évolue notamment Karim Benzema.

Au cours des deux dernières années, de plus en plus de stars européennes se dirigent vers l'Arabie saoudite, mais le pays souhaite également faciliter le mouvement inverse. Avec une raison bien spécifique à cela.

En 2034, l'Arabie Saoudite organisera la Coupe du Monde. A l'heure actuelle, l'objectif est d'envoyer de jeunes talents vers l'Europe pour qu'ils expérimentent le haut niveau. Le Beerschot devrait donc voir arriver de jeunes saoudiens prometteurs.

Il y a dix ans, le football qatari avait fait de même à Eupen, envoyant par exemple un futur pilier de l'équipe nationale comme Akram Afif dans les Cantons de l'Est en prévision de la Coupe du Monde 2022.

Parallèlement à cela, le Beerschot s'apprête, selon nos informations, à accueillir en prêt le défenseur central tunisien Omar Fayed, qui appartient à Fenerbahce.

