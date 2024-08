Voici ce que Vincent Kompany a ramené au Bayern Munich, selon une légende du club

Vincent Kompany est au centre de toutes les attentions en ce début de saison : pourra-t-il ramener le Bayern Munich au sommet ? Lothar Matthaüs, légende du club, est en tout cas déjà ravi d'une chose.

Vincent Kompany débarque au Bayern Munich entouré de grandes attentes : le club sort d'une saison blanche, fait rarissime, et le Belge n'a donc pas droit à l'erreur. Ses grands débuts en Bundesliga sont prévus pour ce dimanche (15h30) contre Wolfsbourg, et ils seront scrutés avec attention.

Une pression qui plait probablement à Kompany, dont on sait qu'il s'en nourrit. Mais apparemment, en coulisses, le coach du Bayern séduit. Si son premier vrai test sur le plan sportif doit encore venir, il aurait réinstauré une atmosphère positive dans l'équipe.

"Le gros problème sous Thomas Tuchel, et ce dès le premier jour, c'était l'ambiance dans le vestiaire, les relations entre l'entraîneur et les joueurs", a déclaré Lothar Matthaüs, qui compte plus de 400 matchs pour le Rekordmeister.

Dans des propos relayés par The Independent, l'ancien international allemand devenu analyste estime que Kompany a déjà en partie réglé ce problème. "Le Bayern, c'est une famille, et il faut respecter cela au jour le jour. Kompany est la bonne personne pour ça", assure Matthaüs.

Mais l'ex-milieu de terrain sait qu'il faudra aussi que les résultats suivent. "Il y a une vraie pression à Munich cette saison, plus qu'à Leverkusen. Le Bayern ne doit pas juste gagner : après les deux dernières saisons, ils vont devoir être performants". Vincent Kompany est prévenu.