Applicable par l'UEFA ? La proposition novatrice du président de l'Union Saint-Gilloise pour le football européen

L'Union des Clubs Européens (UEC), sous la présidence d'Alex Muzio (président de l'Union Saint-Gilloise), a présenté un plan ambitieux visant à récompenser financièrement la formation des jeunes dans le football européen. En voici le détail.

Le cœur du sujet est une « Player Development Reward » (PDR), un fonds qui compenserait financièrement les clubs qui ont formé des joueurs ayant percé au niveau européen. Cela viendrait en aide à des équipes plus modestes souvent oubliées dans le parcours de quelques grands talents.

Selon la proposition, cinq pour cent des revenus annuels de l'UEFA provenant des compétitions de clubs - environ 220 millions d'euros par an - seraient dégagés à cette fin. L'argent serait réparti en fonction, entre autres, du nombre de minutes jouées par des joueurs formés dans les compétitions européennes.

Une condition importante est que le joueur en question ait été formé dans un club qui ne participe pas à la phase de groupes de la Ligue des champions. Ainsi, Bordeaux aurait par exemple reçu 768 000 euros pour Jules Koundé, et St. Mirren 262 000 euros pour John McGinn.

Quel accueil du côté de la FIFA ?

Le modèle du PDR vise à mettre fin à la dépendance des mécanismes FIFA existants tels que les indemnités de formation lors des transferts. Selon l'UEC, ces derniers sont trop peu fiables et surtout liés aux transactions, et non au véritable développement sportif.

Muzio souligne que le système pourrait aider plus de 1 400 clubs. "Cela favorise la formation des jeunes, assure une compétition plus équitable et comble l'écart financier entre les gros clubs et les plus petits", a-t-il déclaré dans The Athletic.

L'UEFA appliquera-t-elle la proposition ? C'est encore loin d'être certain. Mais si cela se concrétise, ce modèle pourrait radicalement changer la manière dont les clubs formateurs fonctionnent...et survivent.