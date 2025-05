Anderlecht après Bruges et de Genk : le chiffre fou de l'Union dans ces Playoffs...derrière La Gantoise

Dans le sommet entre Anderlecht et l'Union samedi, il y a eu étonnamment peu de football. Le match a duré en théorie 105 minutes, mais le ballon n'a roulé que 48 minutes et 24 secondes, a calculé Het Nieuwsblad.

Le jeu a donc été interrompu pendant plus de 56 minutes. Les trois vérifications du VAR ont pris beaucoup de temps. Chaque fois, au moins cinq minutes se sont écoulées, réduisant drastiquement le temps de jeu effectif.

Les phases controversées au Lotto Park ? Le but refusé de Stroeykens après le penalty manqué de Dolberg - un moment qui a enflammé les esprits. Et également la vérification du penalty accordé à l'Union après 20 secondes.

Le temps gagné par les visiteurs a également contribué aux longues interruptions. Cela avait déjà causé une certaine frustration au Club Bruges et à Genk ces dernières semaines.

L'Union use de toutes les ficelles mais n'est pas la seule responsable

Dans les huit matchs de Playoffs de l'Union, le jeu a déjà été interrompu pendant plus de 270 minutes (que cela soit de la faute des Saint-Gillois, de leur adversaire ou de l'arbitre) . C'est 14 minutes de plus que pour le Club et 23 minutes de plus que pour Genk.

Pourtant, l'Union qui renseigne les matchs avec le plus d'interruptions. C'est bien La Gantoise qui détient la palme avec plus de 273 minutes d'interruption de jeu. Oui, plus de 4,55 heures à zapper avec votre télécommande.