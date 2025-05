Un illustre entraîneur de D1A a été sondé pour les Diables : "Il y a eu un contact, mais ce n'était pas le bon moment"

Beaucoup de profils ont été envisagés par l'Union Belge avant de nommer Rudi Garcia comme entraîneur fédéral. Hein Vanhaezebrouck a notamment été évoqué.

Au renvoi de Domenico Tedesco, la liste des entraîneurs cités pour lui succéder était longue. Parmi les noms avancés, beaucoup étaient étrangers. C'est que les entraîneurs belges adéquats étaient peu nombreux : Michel Preud'Homme n'était pas prêt à revenir dans le milieu, Philippe Clément était en poste à Glasgow. Sans parler de l'impossibilité concernant Vincent Kompany.

Des voies se sont élevées pour s'étonner du peu de bruits de couloir menant à Hein Vanhaezebrouck, libre depuis son départ de La Gantoise. Mais HVH a bien une dicussion avec la fédération, il l'a lui-même confirmé à la RTBF.

"J’ai eu un contact avec Peter Willems, le CEO de l’Union Belge, mais ce n’était pas le bon moment pour moi : pas que ça ne m’intéressait pas, mais le timing n’était pas optimal", explique-t-il à nos confrères.

Pas une priorité

C'est donc sans surprise que la piste n'a pas abouti : "Après, je n’ai plus eu de nouvelles : soit ils ont compris mon message, soit mon profil ne les intéressait pas. Maintenant, le poste est pourvu. Bonne chance à Rudi Garcia".

De son côté, Hein Vanhaezebrouck a passé une saison sans le stress du banc de touche...et avec une nouvelle prothèse. Mais la passion du football n'est jamais loin : à 60 ans, il prend plaisir dans son rôle de consultant. Il regrette malgré tout la saison tristounette de La Gantoise et les dernières semaines compliquées vécues par ses anciens joueurs, dont Sven Kums et Danijel Milicevic, qu'il cite comme les éléments les plus intelligents rencontrés durant sa carrière : "Mes relais sur le terrain à Gand. Avant même que je leur dise, ils modifiaient d’eux-mêmes des choses sur le terrain".