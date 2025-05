Reprendre un club belge, ou même francophone ? Hein Vanhaezebrouck dévoile ses plans pour la saison prochaine

Hein Vanhaezebrouck observe le football belge de manière un peu plus indirecte depuis son départ de La Gantoise. Mais il pourrait rapidement revenir dans le circuit.

Hein Vanhaezebrouck a fêté ses 61 ans en février dernier. Pour son anniversaire, il s'est offert...une prothèse : "Ca faisait plusieurs années que je traînais la patte et que je reportais chaque fois. C’était le moment idéal… mais c’est douloureux. J’espère être retapé pour l’été et ça conditionnera mes futurs projets", explique-t-il à la RTBF.

Cette saison, Vanhaezebrouck a repris un rôle de consultant. Mais il n'y a pas besoin de lire entre les lignes pour comprendre qu'il lui tarde de retrouver un banc de touche : "J’ai toujours le virus du foot et il est possible que je reprenne un club, en Belgique ou à l‘étranger : on verra".

Trouver le meilleur projet

Depuis de longues années, HVH a mis sa carrière entre les mains de Mogi Bayat. Et si cela lui valait un jour de travailler au sud du pays ? "Entraîner un jour en Wallonie ? Pourquoi pas ? Je n’ai jamais rien exclu, je suis ouvert à tout".

Cela a d'ailleurs déjà failli se produire : "J’ai discuté avec Charleroi après mon passage à Anderlecht, j’ai visité les installations mais ça n’a pas été plus loin : je n’étais pas prêt à recommencer à ce moment. Ni à Charleroi, ni ailleurs".

Le moment est-il venu ? On imagine en tout cas que le grand Hein sera toujours aussi pointilleux à l'heure d'accepter un projet. Il devrait nous revenir ressourceux après cette année loin du stress des bancs de Pro League.