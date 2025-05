Le meilleur souvenir de Lukaku avec les Diables Rouges remonte...à un match amical : "C'était très émouvant"

Romelu Lukaku a tout vécu avec les Diables Rouges. Il passe en revue quelques souvenirs parmi les plus marquants.

Avec ses 88 buts en sélection, Romelu Lukaku restera à jamais dans l'histoire des Diables Rouges. Son histoire à lui en équipe nationale a commencé en mars 2010, à l'occasion d'un match contre la Croatie. Il n'avait alors que 16 ans.

"Il me semble que j’étais à l’école quand j’ai reçu un message pour m’informer de ma première convocation en équipe nationale. Le lundi suivant je suis retourné à l’école et mon père m’a ensuite emmené au rassemblement", se souvient-il sur le site de la FIFA.

"Le premier joueur auquel j’ai parlé était Vincent Kompany, car on venait tous les deux d’Anderlecht et c’est ce qui nous a toujours lié. Ensuite, j’ai fait la rencontre de Moussa Dembélé, parce que c’était le meilleur ami de mon cousin. Ces deux coéquipiers ont été mes repères en sélection. J’ai toujours su que je pouvais m’imposer. Je me souviens d’un match contre la Croatie, je suis entré en jeu, j’ai bien joué, j’ai eu une occasion… J’aurais aimé marquer, mais ce n’est pas grave, je me suis bien rattrapé ensuite", rigole-t-il.

Vers une quatrième Coupe du Monde ?

Big Rom a également été interrogé sur ses meilleurs et pires souvenirs : "Je pense que le meilleur moment a été mon but contre le Portugal (un match amical datant de 2016 NDLA), parce que c’est mon frère qui m’a fait la passe décisive. C’était vraiment émouvant. Le pire moment a certainement été la demi-finale de la Coupe du Monde 2018, je pense que ça l’a été pour tout le pays. On doit apprendre de ces moments et passer à autre chose".

Lukaku veut oublier la frustration de ce match et celle de la Coupe du Monde 2022 : "Disputer une quatrième Coupe du Monde l’année prochaine serait fantastique. L’objectif est de remporter chaque match, de terminer en tête de la phase de poules et, pourquoi pas, d’aborder les phases finales avec le statut d’outsider. On se présentera avec une nouvelle génération, mais nul ne sait comment le style de jeu d’une équipe peut évoluer d’une compétition à l’autre".