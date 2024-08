L'une des cartes rouges du weekend fait débat : "L'arbitre aurait dû admettre son erreur, aussi difficile que cela puisse être"

Saint-Trond a contraint l'Union Saint-Gilloise au match nul hier. La fin de match a été marquée par l'exclusion d'Isaias Delpupo.

Après le partage spectaculaire contre Dender (3-3), Saint-Trond a enchaîné un deuxième match de rang sans défaite face à l'Union. Mais rien ne sera épargné aux Trudonnaires cette saison. Isaias Delpupo a ainsi été exclu sept minutes après sa montée au jeu.

? | Une carte rouge méritée pour Isaïas Delpupo? ?? #STVUSG pic.twitter.com/shTK51cH60 — DAZN Belgique (@DAZN_BENL) 25 août 2024

La phase a directement été contestée : si l'intensité de son geste est bien présente, le contact en lui-même reste minime. "Pour moi, il ne méritait pas un rouge pour son tacle" confirme l'ancien arbitre Serge Gumienny.

"Oui, il y est allé fort. Mais il ne l'a pas fait avec la jambe tendue et a touché Rasmussen au pied. Pas au-dessus de la cheville donc, comme c'est généralement le cas. La vitesse et la force n'étaient pas non plus exagérées dans cette phase" a-t-il déclaré au Belang van Limburg.

Lawrence Visser pas d'accord avec le VAR

"J'étais d'accord avec le VAR lorsque Lothar D'Hondt a appelé Lawrence Visser à l'écran pour revoir la phase. Car l'arbitre a vu Delpupo arriver de manière imprudente et pensait que c'était une faute grave. Surtout parce que Rasmussen s'est fait mal. Mais bon, Delpupo n'aurait pas dû être sanctionné davantage pour cela" a-t-il ajouté.

"Il est bien sûr dans le droit de Visser de maintenir sa décision, car en tant qu'arbitre, il a toujours le dernier mot. Mais ici, la VAR avait raison et Visser aurait dû admettre son erreur, aussi difficile que cela puisse être. Erik Lambrechts y est parvenu. Il a annulé à juste titre un carton rouge lors de Dender - Club Bruges" conclut Gumienny.