Du changement en vue chez les Diables : Domenico Tedesco devrait remettre la jeunesse au pouvoir pour la Ligue des Nations

Le sélectionneur Domenico Tedesco annoncera ce vendredi sa sélection pour les rencontres de Ligue des Nations face à l'Israël et la France. On ne sait pas encore si ce sera avec Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku.

Les Diables vont déjà faire leur rentrée. Début septembre, la Belgique s'envolera à Debrecen (Hongrie), puis à Lyon, pour disputer deux rencontres de Ligue des Nations face à l'Israël et la France. Domenico Tedesco, qui doit annoncer sa sélection ce vendredi, peaufine sa liste. Avec une grande question : quels joueurs expérimentés feront encore partie du groupe ? De Bruyne et Lukaku seront-ils de la partie ? Romelu Lukaku est en pleine instance de transfert, et ne s'est entraîné qu'avec les espoirs de Chelsea, ces dernières semaines. Malgré un Euro décevant, la relation entre Tedesco et son buteur est restée bonne, bien que le sélectionneur ne sache pas encore s'il pourra compter sur Big Rom' dès ce début de mois de septembre. Si Lukaku n'est pas suffisamment en forme, il est possible que Tedesco ne le reprenne pas, ou décide de lui octroyer un temps de jeu moindre, au profit de joueurs plus jeunes, comme Loïs Openda. De son côté, Kevin De Bruyne fait face à une nouvelle saison chargée avec Manchester City et évitera d'en faire trop pour ne pas contracter une nouvelle blessure. La jeunesse prendra une place encore plus importante Tedesco le consultera également pour évaluer ses disponibilités pour ces deux rencontres, considérées par le sélectionneur comme le début de la préparation vers la Coupe du Monde 2026. Une Ligue des Nations lors de laquelle des joueurs comme Charles De Ketelaere, Maxim De Cuyper et Arthur Vermeeren pourraient prendre davantage d'ampleur, tandis que les "vétérans" comme Yannick Carrasco, Axel Witsel et Thomas Meunier sont loin d'être assurés de leur place. Pour rappel, Jan Vertonghen et Thibaut Courtois ont indiqué, depuis la fin de l'Euro, qu'ils n'étaient plus disponibles pour l'équipe nationale.