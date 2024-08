Julien Duranville, "le nouveau roi du sprint" ? Le Diablotin a battu un record... historique à Dortmund

Blessé pendant une bonne partie de la saison dernière, Julien Duranville espère enfin éclore avec l'équipe première du Borussia Dortmund. En ce début de saison, en tout cas, son état physique est plutôt rassurant, et même encourageant.

Au mois de janvier 2023, le Borussia Dortmund transférait Julien Duranville du Sporting d'Anderlecht contre 8.5 millions d'euros.

Initialement mis dans l'équipe espoirs du BVB, le jeune ailier a rapidement été victime d'une lourde blessure musculaire. Pour sa première montée au jeu en Bundesliga, il avait enflammé une rencontre que Dortmund n'avait pas réussi à gagner sur la pelouse de Mainz, perdant ainsi le titre au profit du Bayern. Mais Duranville s'était déjà fait un nom, en Allemagne.

La saison dernière, on attendait la véritable éclosion de Duranville au plus haut niveau du football allemand. Mais, une fois encore, les blessures ont ralenti sa progression, et l'ont empêché de côtoyer les terrains.

Cette fois, c'est la bonne pour Julien Duranville ?

Cette saison, tout le monde y croit, tant dans la Ruhr que dans le clan Duranville. Le joueur de 18 ans semble prêt, est déjà monté pendant une demi-heure en Coupe d'Allemagne et a impressionné lors des tests physiques.

Selon le Bild, le BVB teste la vitesse de ses joueurs sur une piste de trente mètres. Duranville a récemment établi un record historique du club : personne n'est jamais allé aussi vite que lui.

Le quotidien allemand assure que les os, les muscles et les tendons du Diablotin sont beaucoup plus forts et stables que lors des deux dernières saisons. Duranville, en route pour devenir le nouveau roi du sprint sur la planète football, et pour exploser à l'échelle mondiale ?