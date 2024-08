C'est fait : Orel Mangala connait son nouveau club !

Le nom d'Orel Mangala a fortement animé le marché des transferts ces derniers jours. Le Diable Rouge était cité sur le départ de l'Olympique lyonnais.

Mangala avait rejoint les Gones l'hiver dernier en prêt, en provenance de Nottingham Forest - sans cependant convaincre. Le club français avait décidé de l'acheter pour 23 millions d'euros cet été.

Le milieu de terrain de 26 ans devait pourtant déjà faire ses valises. Le club d'Everton, future propriété de John Textor, voulait le recruter dans le cadre d'un prêt avec option d'achat.

Malgré la présence d'un accord personnel de la part de Mangala, la Fiorentina avait tenté de semer le trouble dans le dossier et de recruter le Belge (lire ICI).

Pas de retournement de situation finalement : Mangala devrait bel et bien, selon le journaliste belge Sacha Tavolieri, signer à Everton. L'officialisation ne serait plus qu'une question de temps.

🔵🇧🇪 Despite Fiorentina's last minute approach, Orel Mangala should still signing for #EvertonFC on a straight loan until the end of the season. Confirmed.

⏳ More news to follow. #OL #EFC https://t.co/qPjEuIXfM2 pic.twitter.com/EqxD15xF6Z