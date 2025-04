"Il peut faire beaucoup mieux" : Hasi va-t-il faire de Dendoncker le Kasper Schmeichel de 2025 ?

Leander Dendoncker a été le meilleur Mauve sur la pelouse ce dimanche contre Genk, et nous n'aurions pas parié là-dessus après sa phase classique. Besnik Hasi peut-il tirer le meilleur du joueur prêté par Aston Villa ?

À son arrivée à Anderlecht, Leander Dendoncker avait été très exigeant avec lui-même et ses équipiers en vue de la saison à venir. Rien de plus naturel, donc, qu'après un match de haut niveau de sa part, le milieu de terrain garde le masque, déçu de la défaite (lire ici).

Et du côté de Besnik Hasi, le son de cloche était pareil : encourageant, mais plutôt du côté de l'exigence que de la satisfaction. "Leander était meilleur aujourd'hui, mais je sais qu'il peut faire beaucoup mieux encore. C'est un joueur avec beaucoup de talent et j'attends donc encore plus de sa part", lançait le coach du Sporting.

Hasi connaît très bien Dendoncker : en 2014, lors de sa première période à la tête du RSC Anderlecht, il a favorisé son éclosion en laissant notamment partir Luka Milivojevic, un joueur pour lequel le club avait investi 2,7 millions d'euros. Son exigence est celle d'un coach qui a vu ce dont était capable le "ket" de Neerpede dès ses premiers pas.

Dendoncker comme Schmeichel ?

Était-ce ce dont avait besoin le joueur prêté par Aston Villa ? Est-ce, enfin, le rythme qui lui revient dans les jambes après une longue période sans être un titulaire important ? Ou encore une réaction d'orgueil après que la presse du nord comme du sud du pays lui tombe dessus semaine après semaine (et dans nos colonnes aussi) ? Peut-être un peu de tout.

Toujours est-il que dans son interview d'après-match, Dendoncker est également apparu un peu plus loquace et motivé que d'habitude. Hasi ne le sortira pas du onze, et veut en faire son lieutenant : on ne sait pas s'il y parviendra, car le niveau montré durant la phase classique était tout de même interpellant.

Mais un exemple peut donner espoir aux supporters du RSC Anderlecht : celui de Kasper Schmeichel. Le gardien de but danois était lui aussi à des années-lumière de son meilleur niveau à son arrivée au Lotto Park, mais a répondu présent au meilleur moment - en Playoffs. Schmeichel était même le meilleur joueur du Sporting durant la phase finale.

Leander Dendoncker peut-il être le Schmeichel de 2025 ? Il faut une sacrée dose d'optimisme pour y croire. Mais si c'est le cas, peut-être qu'Olivier Renard envisagera de se mettre à table avec Aston Villa pour discuter d'une option d'achat nettement revue à la baisse...