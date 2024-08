Le Cercle rossé par une équipe de deuxième division polonaise mais qualifié pour la première fois pour la phase de groupes d'une Coupe d'Europe !

Entre rendre un match retour passionnant après la victoire 1-6 à l'aller et se qualifier pour les phases de groupes d'une compétition européenne, on ne sait finalement pas quel est le plus grand exploit du Cercle de Bruges.

Après la victoire 1-6 face à une équipe de deuxième division polonaise, il ne pouvait sur papier plus arriver grand-chose au Cercle de Bruges. Cela s'est ressenti à la composition d'équipe. Thibo Somers n'étaient pas dans le groupe, des joueurs comme Kévin Denkey, Alan Minda, Christiaan Ravych et Hannes Van der Bruggen ont également débuté sur le banc. Pourtant, les Groen en Zwart se sont occasionnés une belle frayeur face au Wisla Cracovie. Au quart d'heure de jeu, les visiteurs ont glacé le Jan Breydelstadion en plantant deux buts coup sur coup pour mener 0-2. Incapable de réagir, le Cercle a même limité la casse en échappant au 0-3 avant le repos. Frayeurs inutiles Voyant son équipe en difficulté, Miron Muslic a fait monter Denkey et Nazinho à la pause. Le Cercle a alors redressé la tête en se procurant plus d'occasions. Mais le Wisla a à nouveau créé la stupeur en plantant le 0-3 via Patryk Gogol à 20 minutes du terme. Felipe Augusto a évité un suspense inutile en fin de match en réduisant le score dans la foulée (1-3). Le dernier but polonais (1-4) ne sert donc à rien mais rappelle au Cercle qu'il faudra respecter chaque adversaire en phase de groupes. Une phase de groupes que les Brugeois disputeront pour la première fois, quatorze ans après leur dernière (brève) apparition en Coupe d'Europe, à l'occasion des tours préliminaires. De cette soirée, l'on retiendra aussi les qualifications de l'Ajax et du Besiktas pour les phases de groupes de l'Europa League mais aussi l'élimination de Lens en Conférence League. Victorieux 2-1 à l'aller, les hommes de Will Still ont cédé 2-0 dans l'enfer athénien.