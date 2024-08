Brian Riemer lève le voile sur la fin de mercato d'Anderlecht... et ça risque de frustrer les supporters

Jesper Fredberg travaille à la fin de mercato du RSCA, et on pourrait croire qu'il y a encore du travail. Mais Brian Riemer a calmé le jeu, tout en assurant qu'il y aura encore du mouvement.

On sait que le RSC Anderlecht se cherche encore au moins un ou deux renforts, même si les noms seront certainement moins ronflants qu'espéré. Jesper Fredberg travaille dur en coulisses, et Brian Riemer n'allait pas venir tout dévoiler à la presse.

Mais qu'aimerait voir arriver Riemer ? Un milieu créatif à la Christian Eriksen, ou un milieu plus orienté défensif comme Leander Dendoncker, que l'on cite désormais avec insistance ?

"Je tiens à dire que nous avons de très bons milieux de terrain actuellement", entame Brian Riemer sur ce sujet. "Mais nous avons peut-être encore besoin d'un renfort supplémentaire qui puisse apporter immédiatement de la qualité". D'autant plus avec le programme qui arrive.

"Nous allons jouer huit matchs supplémentaires en Europe, contre de grosses équipes, et nous n'y allons pas pour faire de la figuration", souligne le coach anderlechtois. "Nous devons avoir assez de joueurs pour y faire face".

"Maintenant, que ce soit un 6, un 8... Ce n'est pas le plus important. Il faut juste amener de la concurrence et élever le niveau au milieu. On y travaille", assure Brian Riemer. "Je vais vous dire, je serais surpris qu'il ne se passe plus rien dans ce mercato. Que ce soit sur le plan entrant ou sortant", conclut-il ensuite.