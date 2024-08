Sélectionné par Tedesco, il va franchir un nouveau palier dans sa carrière...et s'offrir un transfert record !

Ancien du Club de Bruges, la carrière d'Arne Engels a pris un sacré tournant en janvier 2023 lorsqu'il a signé à Augsburg, en Bundesliga allemande.

Désormais, le jeune milieu de terrain de 20 ans a pris du galon et a même été sélectionné chez les Diables Rouges. C'est à nouveau le cas pour ce rassemblement de septembre en Ligue des Nations (lire ICI).

Cet été, en cette fin de mercato, Engels pourrait signer dans un nouveau club et franchir un palier dans sa progression. Il est cité depuis plusieurs jours au Celtic Glasgow.

Selon Sky Sports, le transfert serait presque conclu. Le média anglais annonce que les deux formations seraient tombées sur un accord dernièrement.

Le transfert d'Arne Engels devrait coûter 11 millions de livres (soit 13 millions d'euros) au Celtic, un record dans l'Histoire du mythique club écossais.

BREAKING: Celtic have agreed a deal worth £11m for Augsburg midfielder Arne Engels 🚨



This will be a club record transfer fee for Celtic. pic.twitter.com/j1t0tu55qt