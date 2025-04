Gand et Anderlecht retiennent leur souffle : le verdict médical est tombé pour Hans Vanaken !

C'est une excellente nouvelle pour le Club de Bruges. Hans Vanaken sera disponible pour la bataille des Flandres, mais aussi et surtout pour la finale de la Coupe de Belgique.

Depuis quelques jours, c'est l'inquiétude au Club de Bruges. Deux cadres absolus de l'équipe, Simon Mignolet et Hans Vanaken, sont légèrement blessés et incertains pour les échéances à venir, dont la finale de la Coupe de Belgique prévue dimanche contre Anderlecht.

Concernant le portier, absent de la feuille de match au Parc Duden et remplacé par Nordin Jackers, les nouvelles médicales n'ont pas encore filtré. Jackers a cependant joué toute la campagne de Croky Cup et devrait encore être reconduit, dimanche.

Pour Hans Vanaken, c'est évidemment encore plus problématique. Le meilleur joueur du championnat est absolument indéboulonnable chez les Blauw & Zwart et n'avait plus cédé sa place pendant plus de quarante matchs avant sa sortie à l'Union, à cinq minutes du terme.

Vanaken bien présent contre Gand et Anderlecht

Les nouvelles sont cependant très bonnes pour le triple Soulier d'Or. Plus de peur que de mal, il sera disponible pour la bataille des Flandres prévue jeudi 1er mai contre La Gantoise, ainsi que pour la finale de la Coupe de Belgique, annonce le Nieuwsblad.

Alors que Besnik Hasi ne pourra vraisemblablement pas compter sur Mario Stroeykens et Killian Sardella (lire ici), Nicky Hayen pourra, lui, bel et bien aligner Hans Vanaken en soutien d'attaque. Un sacré ouf de soulagement, en Venise du Nord.