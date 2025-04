Une restructuration aux allures de révolution, au Standard : l'académie dans le viseur... Réginal Goreux aussi ?

Un important plan de restructuration a été lancé au Standard sous l'impulsion de Pierre François. L'académie des Rouches sera notamment concernée, et son responsable sportif, Réginal Goreux, pourrait également être visé.

Au Standard, une grande révolution interne se prépare pour l'été, en vue de la saison prochaine et, plus généralement, de l’avenir du club à moyen et long terme. Sous la direction de Pierre François, le club principautaire devra notamment réduire considérablement sa masse salariale.

Lorsqu’il figurait encore confortablement dans le G5, voire sur le podium des meilleurs clubs du pays, le Standard employait un peu plus de 100 personnes pour encadrer l’équipe première. Aujourd’hui, ils sont environ 180, alors que le Club de Bruges, avec ses revenus de champion et de Ligue des Champions, en compte moins de 200.

Pierre François est là pour faire le ménage

Le Standard vit donc clairement au-dessus de ses moyens, et il va falloir réduire cette masse salariale pour remettre le club sur les rails. Ce sera l’une des principales missions de Pierre François qui, on le sait, n’a jamais craint de prendre des décisions importantes et parfois difficiles à accepter pour certains.

Comme nous vous l’annoncions mardi, les premiers licenciements ont déjà eu lieu en Cité ardente (lire ici), et un plan social est en cours d’élaboration. Le coût global de fonctionnement de la S.A. Standard de Liège pourrait être réduit de 10 % à 20 %, selon les secteurs visés.

L’académie des Rouches sera également concernée par cette restructuration. Une académie qui, il n’y a pas si longtemps encore, était l’une des meilleures de Belgique, voire d’Europe, mais qui est aujourd’hui incapable de rivaliser avec les leaders du championnat.

Les raisons sont multiples, notamment financières. En interne, il nous est rapporté que certains entraîneurs de jeunes sont payés des « cacahuètes » et travaillent par passion, prestent jusqu’à 30 heures par semaine avec des moyens limités en plus de leur emploi principal. À l’inverse, les clubs concurrents (Bruges, Anderlecht, Genk notamment) disposent déjà de staffs presque complets, correctement rémunérés. Le Standard n’est tout simplement plus en mesure de rivaliser avec les meilleures académies du pays et voit ses meilleurs jeunes partir, année après année.

L'académie visée par le plan de restructuration... Réginal Goreux aussi ?

Ce plan de restructuration pourrait également concerner Réginal Goreux, ancien flanc droit devenu responsable de l’aspect sportif au SL16 Football Campus, depuis l’arrivée de Charles Wauters en tant que responsable opérationnel. Depuis quelque temps, ses choix sont critiqués en interne, notamment lorsqu’il doit trancher entre deux jeunes joueurs susceptibles de recevoir une 'augmentation', un contrat, ou une place de titulaire. "Il veut former des athlètes, pas des joueurs de football", entend-on en interne. Goreux privilégierait parfois la corpulence au talent, sans réel succès.

En outre, les joueurs issus de l’académie qui rejoignent progressivement les groupes professionnels manquent cruellement de "QI foot". Le constat est alarmant en observant le SL16 FC, et ceux qui intègrent l’équipe première ne font souvent pas exception. Il y a du talent, de la combativité, de belles promesses, mais trop peu de joueurs capables de prendre la bonne décision au bon moment, surtout sous pression. Est-ce parce que le club n’a pas misé sur les bons profils ? C’est en tout cas ce qui semble manquer pour franchir un cap.

C’est une hypothèse parmi d’autres. Le constat est par contre clair : l’académie du Standard a besoin de changement, de renouveau, et c’est ce que pourrait apporter Pierre François dans les semaines à venir. On devrait y voir un peu plus clair une fois la saison terminée, tant pour l’équipe première que pour le SL16 FC, qui lutte encore pour son maintien en D1 ACFF.