Les premiers licenciements ont eu lieu, un plan social à venir : comment le Standard va devoir se serrer la ceinture

Le Standard a reçu des nouvelles favorables ces dernières semaines après une saison passée dans le flou. Mais le club est loin d'être dans l'euphorie financière pour autant.

Entre le rachat du club par Giacomo Angelini et un consortium d’investisseurs locaux, l’annonce du retour de Pierre François, les nouvelles rassurantes concernant la licence ou encore la levée des options d’achat d’Ilay Camara et Denis Ayensa, le Standard a retrouvé le sourire ces dernières semaines, à défaut de performer sur le terrain comme en début de saison.

L’austérité ne semble pas aussi extrême que l’été dernier : Ivan Leko se réjouit que le club puisse enfin remettre de l’argent sur un joueur et sait qu’il disposera d’une enveloppe de transferts un rien plus généreuse qu’il y a un an. Mais les comptes resteront encore dans le rouge pendant un certain temps.

Revenir à une situation plus saine

C’est pourquoi le club va tout de même devoir continuer à se serrer la ceinture. Sacha Tavolieri annonce ainsi que le club "va mettre en place une réduction de coût de fonctionnement global de la SA Standard pouvant aller de 10 à 20% selon les secteurs visés par l’entreprise".

Il indique que les premiers licenciements ont même déjà eu lieu cette semaine, impactant notamment le scouting, et les collaborateurs externes. Un plan social devrait également être appliqué pour faire baisser la masse salariale.

Des mesure qui ne sont finalement guère étonnantes vu les trous dans les finances du club, conséquence d’une gestion catastrophique depuis plusieurs années.