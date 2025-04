Le point de non-retour a été atteint : l'Ajax en passe de profiter du conflit entre le Standard et l'un de ses grands talents ?

Noah Makembo vit une situation très délicate au Standard depuis plusieurs mois. Où évoluera-t-il la saison prochaine ?

L'été dernier déjà, la tension était perceptible entre le Standard et Noah Makembo, que des rumeurs annonçaient au Club de Bruges en compagnie d'Oscar Olivier. Le duo est finalement resté à Liège. Cet hiver, les désaccords ont encore pris de l’ampleur pour atteindre un point de non-retour.

Lors d’un stage à Gedinne conclu par un match de préparation, le ton est monté avec le staff. A la suite d'une réflexion du joueur qui n'est pas passée, Sébastien Grandjean et l'entraîneur des gardiens auraient proféré des insultes à l'encontre de Makembo.

Sur une voie de garage à Liège

Conscient de la gravité de la situation, le club a alors organisé une réunion avec l'entourage de Makembo dans l'optique d'éviter une plainte pour harcèlement. Depuis, il n’est plus jamais apparu avec le SL 16, évoluant avec les U18.

Noah Makembo arrivera en fin de contrat à l’issue de la saison. Le Standard dispose d’une option pour une saison supplémentaire, mais vu la situation, il semble acquis que le joueur partira gratuitement cet été.

Selon Lucas Weeing, l’Ajax observe tout cela avec attention et serait en bonne position pour de la rupture entre Makembo et le Standard. Son départ ne fait en tout cas plus de doute, reste à savoir si l’Ajax attirera un nouveau talent belge.