Les premiers mots de Leander Dendoncker, de retour à Anderlecht : "Je suis à la maison"

Leander Dendoncker est de nouveau joueur d'Anderlecht depuis ce samedi. "C'est chez moi", déclare le milieu de terrain.

Leander Dendoncker fait son retour à Anderlecht après six ans. Le milieu de terrain de 29 ans est prêté pour une saison, mais les deux clubs ont également convenu d'une option d'achat, alors que le prêt était initialement sec.

Dendoncker lui-même est très enthousiaste à l'idée de rentrer au bercail "C'est vraiment spécial de revenir au RSC Anderlecht. J'y ai joué de mes 14 ans à mes 23 ans, donc c'est vraiment chez moi", commence-t-il sur le site du club.

"J'étais à la recherche d'un club où je pourrais retrouver du temps de jeu, faire à nouveau ce que j'aime, et quoi de mieux qu'Anderlecht pour ça", continue-t-il.

"Je ne suis plus le même Leander que quand je suis parti. Tu te développes, tu prends de l'expérience. Jouer en équipe nationale aussi, un Mondial et un Euro, ça vous change en tant que joueur et en tant qu'homme". Dendoncker compte 32 caps.

Le CEO Sports Jesper Fredberg est ravi de sa nouvelle recrue. "Nous sommes très heureux d'accueillir à nouveau Leander. Avec lui, nous obtenons quelqu'un qui a de l'expérience en Premier League, qui connaît le club, qui s'inscrit bien dans le projet et, peut-être le plus important, il a clairement des ambitions pour accomplir quelque chose avec nous."

"Leander peut également jouer à plusieurs postes, ce qui peut être un atout majeur pour nous cette saison. Je suis convaincu que ce sera une belle aventure à la fois pour Leander et le club", conclut Fredberg.