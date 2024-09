Cette fois, De Bruyne veut enfin battre la France : "On veut montrer qu'on peut faire quelque chose"

Auteur d'un doublé face à Israël, Kevin De Bruyne donne ses impressions après la rencontre des Diables Rouges.

Victorieux 3-1 contre Israël ce vendredi, les Diables Rouges se préparent à affronter la France la semaine prochaine. Kevin De Bruyne revient sur la rencontre de ce vendredi et évoque le prochain adversaire des Belges.

"En première mi-temps, ça a été difficile. Nous avions du mal à ouvrir le jeu en raison du bloc défensif israélien. En deuxième mi-temps, nous avons trouvé des solutions pour créer des espaces," explique le joueur de Manchester City au micro de la RTBF.

Double buteur lors du match en Hongrie avec un but sur une superbe passe décisive de Jérémy Doku et un autre sur penalty, Kevin De Bruyne a atteint la barre des 30 buts avec l’équipe nationale : "Ce chiffre, qu'est-ce qu'il représente pour moi ? Je ne sais pas vraiment. Je suis là depuis longtemps et, depuis que je joue avec les Diables Rouges, j'essaie toujours de donner le meilleur de moi-même et d'augmenter le niveau de l'équipe. Mon objectif est de gagner et de faire progresser l'équipe."

Kevin De Bruyne veut montrer ce dont la Belgique est capable face à la France

Lundi prochain, la Belgique affrontera la France pour son deuxième match de groupe en Ligue des Nations. Kevin De Bruyne s'est exprimé sur cette rencontre : "Ce n’était évidemment pas agréable d’avoir perdu les derniers matchs face à la France lors des grands tournois. C’étaient à chaque fois des matchs très serrés, et ils n’ont jamais remporté de larges victoires."

L'ancien joueur du KRC Genk aimerait montrer un beau visage : "Ce serait bien si nous pouvions gagner ce match. C’est un grand pays, nous allons jouer contre les meilleurs joueurs français et nous voudrons montrer que nous pouvons faire quelque chose."