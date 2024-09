"Pas au même niveau que d'autres grands noms comme Alderweireld ou Nainggolan"

Le Matricule 1 s'est renforcé en qualité sur le gong lors du dernier jour du marché des transferts.

L'Antwerp a réalisé une belle affaire en attirant Dennis Praet sur le fil. L'ancien joueur d'Anderlecht s'est engagé avec le Great Old en provenance de Leicester City après avoir quitté la Belgique en 2016.

"Un renfort offensif était plus que nécessaire mais celle-là je ne l'avais pas vue venir. Praet sera un atout précieux pour l'Antwerp, il devrait jouer un rôle principalement en tant que numéro dix ou huit. Jonas De Roeck devra probablement modifier son triangle central pour pouvoir l'intégrer correctement", a déclaré un Patrick Goots emballé dans les colonnes de Gazet van Antwerpen.

Attentes et pression

Pour l'ancien attaquant, la capacité de l'Antwerp à marquer des buts reste limitée pour l'instant, et cela ne devrait pas être une révolution avec l'arrivée de Praet : "A mon avis, il ne mettra pas dix buts non plus car ses qualités sont ailleurs. C'est à lui de prouver qu'il est encore capable d'être au niveau de son Soulier d'Or d'il y a dix ans", ajoute Goots.

Ce dernier estime enfin que Praet est un atout très précieux pour le club, sans pour autant être un joueur de premier plan : "Nous ne devrions pas le placer au même niveau que d'autres grands noms comme Alderweireld ou Nainggolan."