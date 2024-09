Après avoir surpris le football belge en accrochant la promotion avec Dender, l'entraîneur a pourtant décidé de rejoindre la Campine.

Depuis la fin de sa longue et exemplaire carrière de joueur, Timmy Simons a opté pour le manteau d'entraîneur et a patiemment emmagasiné de l'expérience sur différents bancs.

Aujourd'hui, il ne se considère plus comme un entraîneur débutant ou novice : "Je sais comment fonctionne un vestiaire. En tant que joueur, j'en ai fréquenté énormément, ce qui est un solide avantage", a déclaré l'ancien capitaine de Bruges dans le quotidien HUMO.

Mais le métier d'entraîneur est tout à fait différent de celui de joueur comme on le sait : "Vous devez organiser le travail avec le staff, accorder les violons avec les dirigeants, vous occuper de la presse et des supporters. Je suis sûr à 100 % que je ferai encore des erreurs. Je vais devoir faire mes preuves tous les jours."

L'excellent début de saison de Dender pour preuve

Avec Westerlo, il a réalisé un bon début de championnat pendant que son ancienne équipe, Dender, a fait encore mieux et ce, contre toute attente. Simons n'était pas obligé de quitter le promu après avoir validé son billet vers l'élite, si l'on considère les choses sous cet angle.

Le risque de relégation avec Dender était peut-être trop grand ? "On ne peut jamais être sûr d'une telle chose. La saison dernière, Westerlo a dû se battre jusqu'à la dernière journée pour éviter les play-downs. Quelle garantie ai-je alors en venant ici. Je ne vis pas avec le passé, mais je ne me projette pas non plus sur la place que je veux occuper à la fin de la saison."