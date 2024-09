Laurent Depoitre, retraité ? L'annonce de la Pro League qui sème le doute

1857

Laurent Depoitre est sans club depuis cet été et la fin de son contrat à La Gantoise. Le Diable Rouge n'a pas annoncé sa retraite, et pourtant, le voilà nominé au Hall of Fame des Buffalos...

Laurent Depoitre (35 ans) a-t-il, discrètement, tiré sa révérence ? C'est en tout cas ce que laisse croire l'annonce récente de la Pro League, qui a révélé les deux joueurs nominés au Hall of Fame pour La Gantoise. Pour Bryan Ruiz, premier nominé, pas de souci : le Costaricain a arrêté sa carrière en 2022 après une ultime pige à Alajuelense, au pays. Mais le second nom est plus surprenant : il s'agit en effet de Laurent Depoitre, sans club depuis cet été, mais qui n'a pas encore officiellement annoncé qu'il rangeait les crampons. L'attaquant déclarait il y a deux semaines à La Dernière Heure qu'il attendait une offre "qui le botterait", sans savoir si elle arriverait. Le règlement d'admission au Hall of Fame est très clair : les nominés ne peuvent plus être actifs, dans quelque championnat que ce soit. On imagine mal que la Pro League puisse jouer sur les mots et nominer un joueur quand il n'est pas actif au moment de sa nomination, mais pourrait reprendre du service. Il y a donc deux théories : soit Laurent Depoitre a décidé d'arrêter les frais et l'a communiqué à la Pro League... soit cette dernière a commis une erreur au moment de le nominer. Dans le premier cas, ce serait également assez étonnant que la nouvelle de la retraite d'un tel joueur soit divulguée par mégarde de cette façon. On se demande aussi pourquoi La Gantoise a soumis aux votes de ses supporters un joueur... pas encore retraité. Laurent Depoitre, ex-Diable Rouge (1 cap, 1 but), compte 253 matchs pour les Buffalos, a inscrit 70 buts et délivré 31 passes décisives. Il a grandement participé au titre gantois de 2017.