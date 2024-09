Les gens regardent les Diables Rouges pour lui : "Je vais continuer à prendre des risques"

Les Diables Rouges ont ouvert leur campagne de la Ligue des Nations avec une victoire contre Israël. Lundi, un duel contre la France les attend.

Ce lundi, on s'attend à ce que Jérémy Doku soit encore titulaire face aux Bleus. L'ailier de Manchester City est clairement l'une des raisons pour lesquelles les gens regardent l'équipe nationale jouer, et chacune de ses prises de balle et de risques est acclamée.

"Je pense que j'ai toujours été un joueur de foot agréable à regarder - je suis un dribbleur après tout - mais je veux aussi être le Jérémy qui fait gagner les Diables Rouges. Je veux être les deux à la fois", a-t-il déclaré au Het Laatste Nieuws. Contre Israël, il a été décisif avec un assist.

Être un leader n'est pas nouveau pour lui. Il dit l'avoir déjà été lors de l'Euro en Allemagne. "J'avais ce sentiment que j'étais un pilier, que je jouais pour un grand club et que je devais commencer à prendre les devants. Maintenant que Romelu n'est pas là, on attend peut-être encore plus de moi", a-t-il ajouté.

Gérer la pression adéquatement, surtout maintenant que Carrasco et Trossard ne sont pas de la partie, semble être un gros défi pour l'ancien d'Anderlecht. "Les regards sont tournés vers moi et c'est normal. Mais je me mets déjà assez de pression tout seul, vous savez", a-t-il poursuivi.

"Vous pouvez en parler autant que vous le souhaitez, mais finalement, c'est à moi de décider si cela m'affecte ou non. Je ne le perçois pas comme quelque chose de négatif. Je continuerai toujours à faire ce que j'ai à faire, prendre des risques et tenter des dribbles", a-t-il conclu.