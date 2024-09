Cinq matchs programmés le vendredi à 21h : le RFC Liège s'oppose à cette nouvelle mesure

La Pro League a dévoilé le Cahier des Charges concernant l'attribution des droits TV pour la période 2025-2030. Le RFC Liège s'y oppose.

Ce lundi, la Pro League a lancé le Cahier des Charges pour permettre aux diffuseurs de se positionner pour les droits TV 2025-2030.

Concernant la Challenger Pro League, il est prévu de diffuser un multi-live de 5 matchs le vendredi à 21h, avec deux autres matchs programmés le samedi et un le dimanche. Les clubs de la CPL se sont réunis ce matin pour discuter de cette proposition.

Pierre François, représentant du RFC Liège, s'oppose à cette initiative : "Nous pouvons nous réjouir de la qualité du format de notre compétition mais l’attractivité de celle-ci serait ruinée si la plupart de nos rencontres sont fixées le vendredi à 21h00. Il faut s’attendre à des recettes ticketing et formules VIP en nette diminution."

"Le RFCL peut s’enorgueillir de compter sur des supporters habitant loin de Liège lesquels hésiteront à se rendre à Rocourt si cet horaire leur est imposé. Nous allons perdre le public des familles qui avaient l’habitude de venir au stade avec leurs jeunes enfants. Alors que ceux-ci sont appelés à être demain les représentants de notre fan base. Enfin, les clubs officiels de supporters qui suivent fidèlement notre équipe lors des matches en déplacement auront du mal à remplir leurs cars les vendredis en fin de journée et beaucoup de leurs membres seront amenés à renoncer à leur loisir et aux relations sociales qu’il leur procure jusqu’ici," déclare le directeur général du RFC Liège.

Des opérateurs découragés

L'administrateur-délégué du RFC Liège craint que les coûts liés à la mise en place d'un multi-live découragent les opérateurs, ce qui pourrait affecter l'attractivité des droits TV et entraîner une baisse des revenus à terme : "Si l’on veut augmenter les droits attribués aux clubs de la CPL, il faut impérativement diminuer les coûts de production, retenir un modèle plus light et en aucun cas imposer de nouvelles dépenses."