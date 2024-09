Kevin De Bruyne n'a pas cité de nom en particulier, et pourtant... : "Il devait sans doute penser à lui"

Kevin De Bruyne s'est montré particulièrement énervé après la défaite face à la France. Le capitaine des Diables Rouges a pointé du doigt la mentalité de ses coéquipiers.

Kevin De Bruyne s'est donné à fond sur le terrain, mais a vu d'autres joueurs ne pas faire de même. "Et en plus, sachant que tu es intrinsèquement le meilleur joueur, je comprends - encore une fois - les frustrations de De Bruyne", a déclaré Marc Degryse à Het Laatste Nieuws.

"Ces frustrations ont atteint leur point culminant après ce deuxième but, lorsque d'abord il s'est fait ridiculiser et ensuite il a vu Doku laisser courir Dembélé et Debast se montrer une nouvelle fois tout sauf décisif en défense."

La défense est depuis six ans le principal sujet de discussion de l'équipe nationale. Depuis le vieillissement de Kompany, Alderweireld, Vertonghen et Vermaelen, aucun successeur n'a été trouvé. "Aucun d'entre eux n'a la qualité d'un défenseur de haut niveau européen", selon Degryse.

"Et ce n'est pas comme s'il y avait d'autres options. Bornauw ou De Winter par exemple, c'est le même niveau. Sur les flancs, on a vu que Theate avait du mal avec Dembélé, tandis que Castagne passait également une mauvaise soirée - surtout lorsque le rapide Barcola est entré en jeu."

De Bruyne a du mal à vivre cela étant donné qu'en club, il joue dans la meilleure équipe du monde. "Vers la fin du match, on a également vu comment De Bruyne était agacé par Arthur Theate, qui ne faisait pas assez de débordements ou ne le servait pas correctement."

Le capitaine des Diables n'a pas su cacher sa colère. "Certains ont dû être impressionnés par son langage corporel négatif. Et l'interview restait à venir. Est-ce vraiment la bonne manière d'exprimer ses frustrations et d'obtenir le soutien des autres ? Il met non seulement en cause certains coéquipiers, mais il remet aussi en question l'entraîneur."