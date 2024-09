"Tedesco est un échec" : Philippe Albert extrêmement déçu par les Diables Rouges

Après la défaite de la Belgique contre la France (2-0), Philippe Albert est revenu sur la prestation des Diables Rouges. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il avait des choses à dire...

L'ancien Diable Rouge, Philippe Albert, a donné ses impressions après la défaite de la Belgique. Il est très déçu...

"On a assisté à un naufrage collectif de l’équipe nationale. Après 15 bonnes minutes initiales, tout s’est déréglé et on a pratiquement été ridicules. Collectivement, ça me dépasse. Quand on voit les qualités intrinsèques des joueurs, ce manque d’implication en équipe nationale me déçoit", déclare le natif de Bouillon au micro de la RTBF.

Albert ne mâche pas ses mots en parlant de la prestation des joueurs belges contre les Bleus : "Avec les joueurs que Tedesco a sous la main, il ne peut pas refuser le jeu. On a réussi à trouver Openda quelques fois durant le premier quart d’heure et puis plus rien. On a été surclassés dans tous les domaines et c’est précisément cela qui me fait mal."

Ces Diables ont besoin de changement

Le consultant aimerait désormais voir une approche tactique différente en défense pour les prochains matchs : "À l’arrière gauche, on a un problème qui ne disparaît pas. Arthur Theate est meilleur quand il est aligné dans l’axe. C’est pourquoi je repartirais d’une défense à trois avec Theate, Faes et Debast, en alignant deux flancs qui travaillent des deux côtés du terrain."

"Dans cette génération, j’ai vu des choses qui m’ont parfois interpellé. Des joueurs qui publient des lettres ouvertes aux supporters après la défaite à l’Euro. J’aimerais voir plus d’actes et moins de paroles", déclare le Bouillonnais.

L'ancien joueur de Newcastle a ensuite pointé du doigt le coach, Domenico Tedesco : "Après ce qui s’est passé à l’Euro, en général, ce ne sont pas les joueurs qui trinquent. C’est l’entraîneur et son staff. Jusqu’ici, le bail de Domenico Tedesco à la tête des Diables Rouges est un échec. Il sort d’un Euro catastrophique, d’une première mi-temps relativement faible face à Israël. Puis la suite de cette fenêtre internationale a été horrible. Horrible à regarder. Le déchet technique, le manque d’envie, le manque d’implication, de force dans les duels."