John Textor tacle l'élection du président de la LFP : "Comme au Venezuela..."

La LFP a élu son nouveau président : Vincent Labrune, réélu avec très peu de suspens et très peu de doutes. Une méthode qui n'a pas plu à John Textor.

Très critiqué en ce moment en raison de sa gestion des droits télévisés et de la nouvelle offre d'abonnements DAZN pour la Ligue 1, Vincent Labrune a pourtant été réélu à une large majorité à la tête de la LFP, la ligue française de football.

Certains présidents de club se sont réjouis ouvertement de cette réélection, mais John Textor, président de l'Olympique Lyonnais, a regretté les conditions du scrutin. "J'ai beaucoup entendu le mot "démocratie" aujourd'hui... en tant qu'Américain, ce n'est pas vraiment mon type de démocratie", regrette le propriétaire du RWDM dans des propos relayés par So Foot.

"Je ne pense pas que ce soit un processus démocratique. L'élection a tenté de se faire avec un seul candidat il y a deux semaines. Il y a eu une entrée très tardive en lice d'un candidat, que j'aurais aimé entendre beaucoup plus", continue Textor.

"Après ça, j'aurais pu vous dire qui j'aurais soutenu. C'était une version sportive du Venezuela", assène l'homme d'affaires américain. "Je n'ai pas vu de démocratie".

Mais John Textor a conclu sur une note positive : "Maintenant, c’est fait, il est président, et on est derrière lui. Même si on sait bien que la décision d’aujourd’hui était actée bien avant le vote".