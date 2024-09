Une affaire à saisir ? Un joueur aux plus de 200 matchs de Pro League mis à l'écart en D1B

Zulte Waregem voulait nettoyer complètement son noyau, mais n'y est pas parvenu. Christian Brüls est notamment resté, malgré la volonté de la direction de le faire partir.

Christian Brüls est l'un des joueurs les mieux payés à Zulte Waregem, mais sa situation pose question. Le natif de Malmédy a été mis de côté alors qu'il abordait la saison plein d'espoir : "J'avoue que j'étais content lorsque notre précédent coach (Vincent Euvrard, ndlr) a quitté le club pour aller à Dender, car je n'avais pas autant d'opportunités de jouer sous sa direction" a-t-il expliqué au Belang van Limburg il y a quelques semaines.

Il a cependant vite déchanté : "Quelques jours plus tard, la direction du club est venue me voir et m'a dit qu'ils voulaient me laisser partir pour des raisons financières". Un coup dur pour le joueur, qui n'a pas voulu entendre parler d'un départ à l'entame de sa dernière année de contrat.

Qui acceptera encore de mettre de l'eau dans son vin ?

Aucun accord n'a ainsi été trouvé pour une résiliation de son bail au Essevee. Le club l'a donc immédiatement renvoyé dans le noyau B, où il restera au moins jusqu'en janvier. À moins qu'ils ne trouvent un accord, mais cette possibilité semble mince.

A 35 ans, il lui sera difficile de retrouver un contrat aux mêmes conditions dans un autre club. La perspective de moisir six mois dans le noyau B conduira-t-elle à une séparation à l'amiable ? A moins que la situation sportive n'exige son retour ? Son expérience, tant nationale qu'internationale, pourrait aider l'équipe qui n'a, malgré ses ambitions, commencé qu'avec un bilan de 4 points sur 9.