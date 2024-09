🎥 Le RWDM enchaîne et prend la tête de la D1B !

Le RWDM l'a emporté 3-0 contre le Lierse. La deuxième mi-temps a fait la différence pour les hommes de Yannick Ferrera.

Le RWDM continue son renouveau en D1B. Après le partage initial contre le Patro Eisden, les Molenbeekois viennent d'enchaîner une troisième victoire de rang en championnat, en plus de la qualification en Coupe de Belgique.

Pourtant, tout n'a pas pas été simple face au Lierse. Le score était d'ailleurs toujours vierge à la pause. Mais le tournant du match venait de se produire avec la deuxième carte jaune de Pieter De Schrijver.

Un match à deux visages

En supériorité numérique, le RWDM a déroulé dans le deuxième acte. Piotr Parzyszek​ a ouvert le score peu avant l'heure de jeu d'une reprise de la tête décidée et a ensuite délivré l'assist à Ilyes Ziani pour le but du break un quart d'heure plus tard (2-0).

FT | Le RWDM se hisse provisoirement à la première place de la #CPL ! 🔝#RWDLIE pic.twitter.com/KqsFQ5XYCS — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) September 14, 2024

David Sousa a alourdi le score dans les dix dernières minutes pour tuer le match. Avec cette nouvelle victoire, le RWDM s'empare seul de la tête de la D1B mais peut encore y être rejoint par Deinze et la RAAL en cas de succès de ces deux équipes demain.