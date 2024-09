🎥 Selon une légende du Real Madrid, Thibaut Courtois est le meilleur gardien du monde

Thibaut Courtois est, sans conteste, le meilleur gardien du monde selon Iker Casillas. L'Espagnol n'a pas hésité a donné sa réponse.

La légende du Real Madrid, Iker Casillas, a donné son avis sur les meilleurs gardiens du monde. Et selon lui, Thibaut Courtois est le meilleur !

Au micro de 90 minutes, l'Espagnol devait choisir entre différents gardiens, et à la fin, il ne restait plus que Manuel Neuer et Thibaut Courtois. L'ancien joueur a choisi Thibaut Courtois sans hésiter.

On a demandé à Iker Casillas qui est le meilleur gardien du monde en ce moment 👀 Et il y a quelques surprises 🤪 Vos avis ?? ⚽️#realmadrid #laliga #fcbarcelona #casillas pic.twitter.com/1Fa5mWFIKL — 90min 🇫🇷 (@90minFR) September 13, 2024

En 2023, Casillas avait notamment déjà déclaré que Thibaut Courtois était le meilleur gardien du monde.