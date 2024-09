Incroyable : l'Olympique de Marseille va s'offrir gratuitement un international français formé... au PSG !

Sous la houlette de Roberto De Zerbi, l'Olympique de Marseille peut-il enfin ramener le championnat de France en cité phocéenne ? C'est ce qu'on se plaît de croire, sur la Canebière.

En tout cas, l'OM réalise un super début de saison sous les ordres de l'entraîneur italien. Avec des victoires acquises contre Brest, Toulouse et Nice et malgré un partage concédé face à Reims, Marseille occupe la deuxième place du championnat, à deux longueurs d'un PSG qui n'a rien fait d'autre que gagner.

Mais le grand but de Marseille est d'enfin dépasser le rival parisien, et en ce sens, Pablo Longoria est sur le point de ramener un international français libre de tout contrat au Vélodrome.

En effet, l'ensemble de la presse sportive française, en passant par RMC Sports, l'Équipe et les autres, ainsi que le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano, annoncent qu'Adrien Rabiot est en discussion très avancée afin de rejoindre l'OM. L'ancien joueur du PSG est libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus, cet été.

Natif de Saint-Maurice, près du centre de Paris, et formé au Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot pourrait donc réaliser la grande transgression et porter les couleurs d'un OM qui réaffirmerait encore davantage ses envies de retour au sommet.

🚨🔵⚪️ Olympique Marseille are in advanced talks to sign Adrien Rabiot as new midfielder!



Negotiations underway with Rabiot on contract terms.



OM are optimistic to get it done in the next 48h — here we go, expected soon!



⏳🧨 pic.twitter.com/vDkDyc7ANv