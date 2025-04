La délivrance, sept mois plus tard : un ancien espoir de Charleroi enfin de retour sur le terrain pour RAAL - Francs Borains

Romain Donnez était titulaire avec les Francs Borains contre la RAAL hier. Une grande première depuis le mois de septembre.

Romain Donnez a presque tout connu chez les Francs Borains. Le milieu de terrain a rejoint le Stade Robert Urbain en 2022, alors que le club évoluait dans ce que l'on nommait encore la Nationale 1.

L'occasion d'accumuler le temps de jeu qu'il lui était difficile d'obtenir à Charleroi, où il a été formé pendant cinq ans après ses années manageoises. Dès sa première saison chez les Francs Borains, il a contribué à la montée de l'équipe en D1B.

Titulaire à sept reprises en fin de saison dernière, Donnez comptait sur l'exercice actuel pour continuer sur sa lancée et devenir un pion important du milieu de terrain. Mais cela ne s'est pas passé comme prévu.

Presque une saison entière à l'infirmerie

C'est un problème au ménisque qui l'a mis sur la touche à partir du mois de septembre. Une zone qui l'avait déjà fait souffrir par le passé, la réhabilitation n'en a été que plus lente et plus pénible.

Ce n'est qu'hier que le milieu de 22 ans a pu faire son retour sur la pelouse. Karim Belhocine l'a même titularisé pour le choc contre La Louvière, il a toutefois dû sortir à la mi-temps. Cela sonne malgré tout comme une délivrance et comme un signal positif pour un joueur arrivant en fin de contrat cet été mais disposant d'une année supplémentaire en option.