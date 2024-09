Officiel : Giorgio Chiellini fait son grand retour dans le monde du football !

L'ancien défenseur historique de la Juventus retourne là où son histoire s'est écrite, et devient le "Head of Football Institutional Relations" de la Vieille Dame.

Entre 2005 et 2022, Giorgio Chiellini a écrit son histoire à la Juventus. 561 rencontres disputées, neuf Série A, quatre Coupes d'Italie, autant de Supercoupe, et même un titre de meilleur joueur de la saison.

Il n'aura manqué que la Ligue des Champions, dont la finale a été perdue à deux reprises par la Vieille Dame, en 2015 et 2017. L'éternel regret des nombreuses légendes de la Juventus ayant marqué cette période.

En fin de carrière, après avoir défendu les couleurs de la sélection nationale à 117 reprises et remporté l'Euro en 2021, l'Italien a terminé son parcours en MLS, où il a porté les couleurs du Los Angeles FC pendant un an et demi.

Giorgio Chiellini fait son grand retour à la Juventus

Retraité depuis le 1er janvier dernier, Chiellini ne sera pas resté sans rien faire durant bien longtemps, et fait déjà son retour dans le monde du football... à la Juventus, bien évidemment.

L'ancien joueur de 40 ans devient le "Head of Football Institutional Relations" de la Vieille Dame. "Giorgio travaillera directement sous la direction du PDG Maurizio Scanavino, entamant ainsi un parcours managérial qui le verra s'engager à représenter le Club dans les relations avec les institutions nationales et internationales du football", détaille la Juve dans son communiqué.