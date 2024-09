Lucas Stassin veut faire ses preuves : "Il était très en colère contre lui-même"

Ce vendredi, Lucas Stassin va disputer son second match avec Saint-Etienne et aura de nouveau l'occasion de convaincre. Après ses débuts réussis, son coach a félicité le Belge.

Lucas Stassin était titulaire la semaine passée pour la réception du LOSC, et a plutôt convaincu dans le jeu. Malheureusement, il n'est pas parvenu à transformer les quelques occasions obtenues, ce que son coach Olivier Dall'oglio ne lui reproche cependant pas.

"Je veux qu'il travaille pour l'équipe et je veux aussi qu'il soit récompensé de ses efforts. Mais il le sera, parce qu'il se crée des occasions. Il est présent dans les 18 mètres", se réjouit l'entraîneur de Saint-Etienne dans des propos relayés par Peuple-Vert. "Tôt ou tard, ça va payer. C'est un garçon encore jeune mais qui a de l'ambition, qui sait où il veut aller, et c'est bien aussi pour le groupe".

Dall'oglio prévient cependant l'ancien de Westerlo : "Des efforts, s'il veut aller au plus haut niveau, ce sera obligatoire... et s'il veut jouer avec nous aussi (sourire). C'est comme ça. Mais je pense qu'il a enregistré ça".

Selon le coach des Verts, Lucas Stassin a un bel avenir devant lui. "Il se déplace très bien, sent bien le jeu. Sur les choses simples - contrôle, passe - il est très juste. Ca donne une bonne base de travail", se réjouit Olivier Dall'oglio. "Bien sûr, c'est un attaquant, et ces gars-là ne sont satisfaits que quand ils marquent, c'est comme ça. C'est une obsession et c'est très bien comme ça".

Ce soir, l'ASSE se déplace à l'OGC Nice et Lucas Stassin espère donc bien trouver le chemin des filets. "Je ne pense pas que ça lui ait miné le moral de ne pas avoir marqué sur le match précédent mais je sais qu'il était très en colère contre lui-même", reconnaît le coach stéphanois. "Mais c'est bien, je suis content de cette attitude, ça prouve que l'état d'esprit est bon".